Soykırımcı İsrail'in 234 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 36 bin 50'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 234. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 234 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİN 50'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 36 bin 50'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 234 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 383 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 50'ye, yaralı sayısının 81 bin 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bazı araçları patlayıcılarla havaya uçurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının durması gerektiğinin altını çizerek, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyma çağrısı yaptı

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in 16, 19 ve 20 Nisan'da Gazze'de düzenlediği ve 44 kişinin öldüğü saldırıların İsrail aleyhine yürütülen savaş suçları soruşturmaları için yeni deliller içerdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerine 4 roket atıldığı ancak sirenlerin devreye girmediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından acil ateşkes çağrısında bulunarak, İsrail'in Refah'a saldırılarının durması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 36 bin 50'ye yükseldi.

Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir." dedi.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen'deki Husiler ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının "dehşet verici" olduğunu ve uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğini bildirdi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, içinden geçtikleri mali kriz nedeniyle uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin "yeryüzündeki cehennem" olduğunu ve dün Refah'tan gelen görüntülerin bunu bir kez daha kanıtladığını bildirdi.

Tunuslu siyasi analist ve küresel risk şirketi Uluslararası İlgi'nin (International Interest) Genel Müdürü Sami Hamdi, Gazze'deki katliamlar nedeniyle İsrail yönetiminin ABD kamuoyunda gözden düştüğünü belirterek, "Siyonistlerin ABD'deki yenilmezlik havası ilk kez bu kasım seçimlerinde kırılabilir." dedi.

Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'deki soykırım, etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların 1948'de yaşanan Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 76 yıldır devam ettiğini belirtti.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına "Bu savaş suçlarını tamamen durdurmalıyız." ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasını şiddetle kınadı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik yeni tedbir kararlarının uygulanması gerektiğini ancak İsrail'in, durdurulması istenen saldırılara devam ettiğini söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in, UAD'nin durdurmasını istediği saldırıları sürdürdüğünü belirtti

Soykırımcı İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah kentinde, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu

İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları, ABD İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

04:30 Kanada'nın başkenti Ottava'da bulunan Ottawa Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kampüste kamp kurdu.

04:14 İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, İstanbul'un farklı noktalarında protesto edildi.

02:16 Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterek, hükümetin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

01:55 Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu ifade etti.

01:34 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), insani yardımların Gazze sınırına sadece onlarca kilometrelerce uzakta olduğunu ancak Filistinlilerin kıtlığa doğru gittiğini belirtti.

01:21 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği belirtildi.

00:51 Suudi Arabistan ve Mısır'ın, İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini geri vermesini ve Filistin yönetiminin çalışmasını engelleyen tüm fiillerden kaçınmasını istediği belirtildi.

00:40 İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye saldırıları durdurma kararına rağmen Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin Refah bölgesine saldırmasına tepki gösterdi.

00:21 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.