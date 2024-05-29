Soykırımcı İsrail'in 236 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 36 bin 171'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 236. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 236 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİN 171'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 75 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 284 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin hizmet vermekte büyük problemlerle karşılaştığı ve yaralılar ile sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşmakta "ciddi zorluk" çektiği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kasıtlı olarak Refah kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerini yok ettiğini belirtti.

Kudra, "İşgalci İsrail ordusu, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin varlığını tümüyle yok etmeye çalıştı. Refah'ta ve Gazze'nin kuzeyinde art arda gerçekleştirilen katliamlarla baş edecek sağlık kapasitesi yok." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelere yönelik saldırıları hakkında Kudra, açıklamasında "İşgalci İsrail, dünyayı, Mevasi bölgelerinin güvenli olduğu hususunda kandırıyor ve bu bölgelerde korkunç katliamlar yapıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sahra hastaneleri ve sağlık ekipleri çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, baskı ve polis müdahalelerine rağmen devam ediyor.

İsrail askerlerinin, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler, İsrail hapishanelerinde veya hapishanelere götürüldüğü sırada şiddetli darp, tıbbi bakımsızlık gibi nedenlerden hayatını kaybederken, açılan soruşturmalar karşılıksız kalıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu'nda yer alan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile İİT Genel Sekreteri, Filistin devletini dün resmen tanıyan İspanya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan orta kesimindeki Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli eczacı-doktor kardeşler, yanlarında getirebildikleri ilaçlarla oluşturdukları iptidai eczanede hastalara ilaç sağlamaya çalışıyor.

İsrail ordusunun, mart ayında Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgali sırasında alıkoyduğu Filistinli doktor Mustafa Cevad Siyam, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

Avustralya'da muhalefetteki Yeşiller Partisinin sunduğu Filistin devletini tanımaya yönelik yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada reddedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Refah'ın doğusunda insani yardım depoları yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 20'den fazla kişi yaralandı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.

İsrail ordusu, yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Umman, uluslararası toplumdan İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını" durduracak caydırıcı yaptırımlar uygulamasını istedi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor." ifadesini kullandı.

Meksika polisi, İsrail'in son günlerde Refah'a yönelik artan saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçisi gruba biber gazıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesindeki sahra hastanesinin tahliye edildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Afrika hava durumu ve dalgalar nedeniyle Gazze kıyısına kurulan geçici iskelenin hasar aldığını, suyun dibine çöktüğünü belirtti. Singh, iskelenin bir hafta içinde tamir edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

ABD Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden Klinik Psikiyatri Profesörü Dr. Rania Awaad, Gazze'dekiler için yaşadıkları "soykırımın" etkisinin nesiller boyu süreceğini, buna uzaktan şahit olanların da "dolaylı travma" şeklinde durumdan etkilendiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Moshe Saada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılacağı bir esir takası mutabakatının kabul edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

06:36 İsrail savaş uçaklarının bu gece Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "sert" şekilde kınadı.

06:28 Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.

Cezayir, İsrail'in Refah'ta acilen saldırılarına son vermesi talep edilen karar tasarısını müzakereler için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine gönderdi.

04:28 Suudi Arabistan ve Ürdün, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara saldırılarını sürdürerek katliam yapmaya devam etmesini kınadı.

02:10 İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstermek için gerçekleştirilen eylemde İngiliz hükümetini İsrail'e silah satışını durdurmaya çağırdı.

00:49 İtalya'da Filistin destekçileri, kuzeydeki Bologna kentinin Merkez Tren İstasyonu'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

00:38 Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

00:29 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta onlarca yerinden edilmiş Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı için "Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı, bunun durmaya ihtiyacı var." dedi.

00:20 İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin ırkçı, göçmen ve İslam karşıtı lideri Santiago Abascal, İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıdığı gün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek verdi.

00:13 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım talebine olumsuz baktıklarını belirterek, "UCM'ye yönelik yaptırımların doğru yaklaşım olduğuna inanmıyoruz." dedi.

00:07 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.