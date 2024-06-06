Soykırımcı İsrail'in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 36 bin 654'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 244. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 244 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİN 654'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 36 bin 654'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

DSÖ: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sağlık merkezlerine yönelik 464 saldırı belgeledik

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland'ın yer aldığı 17 ülkenin lideri, yaptıkları ortak açıklamada, Hamas'a "İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme çağrısı" yaptı

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland'ın yer aldığı 17 ülkenin lideri, yaptıkları ortak açıklamada, Hamas'a "İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme çağrısı" yaptı.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı okula düzenlediği saldırının "kasıtlı ve planlı" olduğunu belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ile Gazze'yi ayıran "güvenlik çitini" aşarak İsrail ordusunun karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in yoğun bombardımana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 654'e, yaralananların sayısı ise 83 bin 309'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula yönelik saldırı sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ateşkes çağrısında bulunmasını ve Yunanistan'ın Filistin devletini tanımasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de koleranın yaygınlaşarak "insanlık dışı" yaşam koşullarını daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Belçika'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim için yarışan Viva Palestina (Yaşasın Filistin) Partisi ve 30 Mart Hareketi Başkanı Dyab Abou Jahjah, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan Belçika kökenli askerlere, soykırım ve ciddi savaş suçlarına katıldıkları gerekçesiyle dava açtıklarını duyurdu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yerel yöneticilere savaşa hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 25 bin Filistinlinin Gazze dışında tedavi olması gerekiyor

İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 25 bin yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI) Başkan Yardımcısı Gilles Emmanuel Jacquet, savaş suçlarının boyutuna ve İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü saldırılara bakıldığında bu durumun soykırım olarak değerlendirilebileceğini, sayıları giderek artan uluslararası hukukçuların bu görüşte olduklarını söyledi.

İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını duyurdu

İnsan Hakları İzleme Örgütünün kurucularından Yahudi sivil haklar aktivisti Aryeh Neier, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları sürekli engellemesine ilişkin, "Beni (Gazze'de) soykırımın gerçekleşiyor olduğu sonucuna götürdü." dedi.

İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam eden ve silah yardımını sürdüren ABD'nin eylemleri, soykırım sözleşmesindeki "soykırım işlenmesi için işbirliği yapmak" ve "soykırıma iştirak etmek" suçlarının ihlalini oluşturuyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 37 yakınını kaybeden Muş Alparslan Üniversitesinin "misafir öğrencisi" Filistinli Muhammed Hamdia, bölgede yaşam mücadelesi veren yakınları için dua ediyor.

İsrail ordusu Lübnan sınırında düzenlenen SİHA saldırısında bir askerinin öldürüldüğünü duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze kıyısına kurulan ve hasar görmesinin ardından tamir işlemleri süren geçici iskelenin maliyetinin 230 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara yoğun hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Millerler okuluna düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

06:19 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

05:25 Filistin Devlet Başkanlığı, Kudüs'ün işgalinin 57. yılında Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'nda yapılan bayrak yürüyüşünü uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek, bunun şehrin gerçekliğini değiştirmeyeceğini bildirdi.

04:31 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, jeneratörlerden birinin arızalandığını ve bunun da onlarca yaralı, hasta ve prematüre bebeğin ölümüne yol açabilecek bir "insani felaketin" ortaya çıkmasına neden olabileceğini duyurdu.

04:17 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirdi.

04:09 Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Suudi Arabistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşünü" kınadı.

02:09 İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Milano kentinin katedrali Duomo'nun terasına çıkarak ön cephesine büyük bir Filistin bayrağı astı.

00:53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğini belirterek, "Şu anda Gazze'de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." dedi.

00:47 Hamas, İsrail Meclisinin Kudüs'te diplomatik misyonların açılmasını engellemeyi öngören yasa tasarısının onaylanmasını "Siyonist misilleme" olarak değerlendirdi.

00:07 İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç gün önce açıkladığı ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan bir yanıt gelinceye kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteleme kararı aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.