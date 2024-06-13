Soykırımcı İsrail'in 251 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 37 bin 232'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 251. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 251 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 232'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 232'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 251 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 105 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 232'ye, yaralı sayısının 85 bin 37'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 232'ye yükseldi.

Almanya'da İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilmesi konusunda inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığının bu tutumuna yönelik baskılar artıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında Gazze kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden 17 Mayıs'tan bu yana 2 bin 500 metrik ton insani yardım yapıldığını belirtti. Singh, 9 ve 10 Haziran'da dalga boyunun yükselmesi nedeniyle iskelenin 2 gün kapatıldığını belirtti. Daha önce dalgalar nedeniyle iskelenin bir bölümü hasar almıştı.

İsrail ordusunun beş gün önce Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği katliamdan ağır yaralı kurtulan Filistinli anne, kızlarından ikisinin hayatını kaybettiğinden habersiz şekilde iyileşeceği ve onlara kavuşacağı günü iple çekiyor.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "Brezilya açık bir şekilde çatışmaların sona erdirilmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, insani yardımların engelsiz erişiminin sağlanmasını ve iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep etmektedir. Başkan Lula'nın (Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva) sık sık yinelediği gibi Filistinlilerin devlet olma ve kendi kaderini tayin etme arzularının gerçekleşmesi için zaman çoktan geçmiştir." dedi.

Almanya'da İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilmesi konusunda inceleme başlatan Eğitim ve Araştırma Bakanlığına tepkiler devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi genelinde yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atığın biriktiği, bunun felaket düzeyinde çevre ve sağlık riskleri oluşturduğunu açıkladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), küresel olarak zorla yerinden edilenlerin sayısının 120 milyona ulaştığını bildirdi. Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.

03:04 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

02:29 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e seyreden bir gemiyi hedef aldıklarını ve geminin büyükhasar aldığını duyurdu.

02:26 Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozma konusunda temize çıkarma girişiminin, ülkesinin Gazze Şeridi'nde yapılan "soykırım"a suç ortaklığı politikasının bir devamı olduğunu söyledi.

02:22 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk çabalarındaki gelişmeleri görüştü.

01:46 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının "Gazze'de bir ateşkese ulaşmanın en hızlı ve etkili yolu" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.