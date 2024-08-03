Soykırımcı İsrail'in 302 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 39 bin 550'ye çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 302. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 302 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİN 550'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 39 bin 550'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 302 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 31 Filistinlinin daha şehit olduğu, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 39 bin 550'ye çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 280'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 550'ye yükseldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin büyük oğlu Abdusselam Heniyye, yıkımlar ve işgale rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İsrail'in saldırılarında 300 günü geride bırakan Gazze'de açlık ve yemek kuyrukları hakim.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde akaryakıt krizi yaşanıyor. Akaryakıt olmaması ve elektrik kesintisi nedeniyle halkın yaşam şartları giderek zorlaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle benzin istasyonlarının kullanım dışı kaldığı Han Yunus kentinde bir Filistinli, kamyonunu mobil benzin istasyonuna çevirerek Filistinlilere hizmet veriyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda El-Daye ailesinden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli anne ve bebeğin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Filistinli baba, İsrail'in katlettiği bebeğine son kez sarıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:23 ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

04:58 Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması protesto edildi.

03:56 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli anne ve bebeği, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

03:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda el-Diya ailesinden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

02:03 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.

01:00 İsrail'in Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasını müzakere etmek üzere heyetini cumartesi ya da pazar günü Kahire'ye göndereceği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.