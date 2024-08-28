Soykırımcı İsrail'in 327 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 40 bin 534'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 327. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 40 BİN 534'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 534'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 327 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 58 Filistinlinin daha şehit olduğu, 131 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 40 bin 534'e, yaralı sayısının da 93 bin 778'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı (PRCS), UNICEF tarafından 4 dondurucu kutuda gönderilen çocuk felci aşılarının teslim alındığını duyurdu. Kızılay, aşılama kampanyasının 31 Ağustos'ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Başkan Joe Biden'ın, Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan ve "olumsuz hava koşulları" gerekçe gösterilerek sökülen yüzer limana ilişkin uyarıları göz ardı ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun gece Batı Şeria'da 10 Filistinli'yi öldürmesinin ardından Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesini gündeme getirdi.

05:34 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü, Tulkerim kentindeki hastanelerin kuşatma altına alındığı bildirildi.

02:05 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Filistinli gazeteci Muhammed Abd Rabbo şehit oldu. Abd Rabbo'nun naaşı, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

01:58 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.

01:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

00:57 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 334 Filistinli öldü, 93 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 333'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 696 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.