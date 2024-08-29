Soykırımcı İsrail'in 328 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 40 bin 602'ye çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 328. gününde sürüyor.

HAMAS: NETANYAHU'NUN GAZZE'DE AŞI YERLERİ TAHSİS ETMESİ, SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN ALDATMACA BİR YAKLAŞIMDIR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 602'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 328 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 68 Filistinlinin daha şehit olduğu, 77 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 40 bin 602'ye, yaralı sayısının da 93 bin 855'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 40 bin 602'ye yükseldi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Los Angeles Büyük Bölge Ofisi Hukuk Direktörü Amr Shabaik, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'deki Filistin aktivizmini engellemek için oluşturduğu gizli izleme listesine karşı hukuki mücadele başlattıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasına karşılık "Bu tümüyle kabul edilemez." dedi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de yardım operasyonları sonrasında merkezlerine dönerken İsrail tarafından yardım çalışanlarının bulunduğu araca ateş açıldığını duyurdu. Saldırıda kimse yaralanmazken, WFP bölgedeki operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun başkanı olduğu Liberal Partiden 52 kişi, "Gazze'ye yönelik tutumu" nedeniyle hükümeti protesto etme kararı aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki bir camiye düzenledikleri baskında 5 Filistinliyi öldürdü.

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail'in, buradaki Filistinlileri yerlerinden etmesine karşı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için arabulucuların çabalarına olumlu yanıt verilmesinin önemini vurguladı.

05:45 Venezuela, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

05:01 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

03:34 İsrailli 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği, bazılarına geri dönmemeleri halinde askeri yargılamaya tabi tutulacağı uyarısında bulunulduğu bildirildi.

02:55 "Netanyahu'nun Gazze'de aşı yerleri tahsis etmesi, savaşı sürdürmek için aldatmaca bir yaklaşımdır." diyen Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, "Dayatmaya çalışılan bu şüpheli yöntem, Birleşmiş Milletler'in hamlesini boşa çıkaracak ve yüzlerce çocuğu çocuk felci aşısından mahrum bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

00:30 İsrail'de Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partileri liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirmenin yollarını ele almak üzere acil bir toplantı yapma çağrısında bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.