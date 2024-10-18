İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 378. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 62 kişi artarak 42 bin 500'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 378 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 Filistinlinin daha öldüğü, 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 500'e, yaralananların sayısının da 99 bin 546'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE 2 CAMİ VE BİR OKULU HAVA SALDIRILARIYLA BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 cami ve bir okulu hava saldırılarıyla yıktığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde 2 camiyi bombalayarak yerle bir etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de El-Bureyc İlkokulunu hava saldırısıyla hedef aldı.

Görgü tanıkları, Bureyc İlkokuluna sığınan sivillerin İsrail'in bölgeye yönelik ağır hava bombardımanı nedeniyle bir süre önce okuldan kaçmak zorunda kaldıklarını aktardı.

İsrail ordusunun, bir yılı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 814 camiyi yerle bir ettiği belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarında Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu tekrarladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail güçlerinin, 8-14 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 9 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında, 3 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 62 kişi artarak 42 bin 500'e yükseldi.

Filistinli aktivist Abu Rahs, ABD'de düzenlenen silah fuarında İsrailli firmaların stantlarında gerçekleştirdiği çekimle alışılmadık protesto eylemi yaparak Gazze hakkında farkındalık oluşturdu.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında şehit olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısının 231'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail yönetiminin, hapishanelerdeki 14 bin Filistinli tutukluyu toptan öldürmek için çalıştığını söyledi.

Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin İsrail askeriyle girdikleri çatışmada öldüğü bildirildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı, İsrail ordusu tarafından yürütülen soykırım ve etnik temizlik sürecine maruz kaldığı belirtildi.

Senegal'de grafiti sanatçıları, başkent Dakar sokaklarında duvarlara çizdikleri grafitilerle, İsrail saldırıları altındaki Filistin ve Lübnan'a destek mesajı vererek konuya ilişkin farkındalık oluşturuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, babası Aliya İzzetbegoviç'in Filistin davası konusunda hassasiyeti ve duruşunun olduğunu, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat ile birbirlerini anlayıp takdir ettiklerini belirterek, "Biri, Bosna Hersek'te özgürlük mücadelesi verirken diğeri, Filistinlilerin özgürlüğü ve Filistin devleti için savaşıyordu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in uzun süredir hedef aldığı UNRWA'nın "daha önce hiç bu kadar saldırı ve baskı altında kalmadığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin nihai olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekildiğini görmek istediğini belirtti.

Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'nın Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e silah satışının devamı karşısında ihtiyati tedbir talebiyle tekrar Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurabileceklerini söyledi.

İsrail ordusunun, 14 gündür yoğun kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yıkılanlar da dahil bütün evleri ateşe vererek bölge sakinlerini güneye sürmeyi amaçlıyor.

Filistinli yönetmen Ala' Yousef Hasan, "Özgürlüğümüzü kazanacağımıza ve dünyadaki diğer herkes gibi yaşayacağımıza dair umudum hala var." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u telefonla arayarak İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü" yönündeki açıklamasına ilişkin görüşme yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Artık yeni bir aşamaya geçilmeli. Rehinelerin serbest bırakılması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'de yeniden inşanın başlamasının zamanı geldi" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Savaşın sona ermesi için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Starmer ise, "(Sinwar'ın) Yasını tutmayacağız" dedi.

ABD'li senatör Bernie Sanders, İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü" yönündeki açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere saldırması için gerekçesinin kalmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail hükümetinin "Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü" yönündeki açıklamalarının ardından, "Sinvar'ın ölümü, (Gazze'de) kalıcı ateşkesin sağlanması ve bu korkunç savaşın sona erdirilmesi için olağanüstü bir fırsat." dedi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli direnişçilerin terörist değil birer kahraman olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırıların genişletilmesi kapsamında bölgeye ek asker gönderildiğini bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 cami ve bir okulu hava saldırılarıyla yıktığı bildirildi.

Filistin, uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sivillere yönelik ihlallerini durdurmasını talep etti.

00:59 ABD Dışişleri Bakanlığının, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin, Gazze'de ateşkes için "fırsat" olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

00:21 ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." değerlendirmesini yaparak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.

00:15 ABD'nin başkenti Washington'da bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, megafondan kadın çığlıkları dinletti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli şehit oldu, 99 bin 246 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 756 Filistinli hayatını kaybetti.