İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1221
  • EURO
    35,9088
  • ALTIN
    2576.76
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in bakanından Heniyye suikastı sonrası insanlık dışı açıklama
Dünya

Soykırımcı İsrail'in bakanından Heniyye suikastı sonrası insanlık dışı açıklama

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in bakanından Heniyye suikastı sonrası insanlık dışı açıklama
ABONE OL

Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

Son dakika... Hamas lideri Heniyye Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri Heniyye'nin son görüntüsü
  • İsmail Heniyye
  • Amichay Eliyahu
  • israil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.