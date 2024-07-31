Soykırımcı İsrail'in bakanından Heniyye suikastı sonrası insanlık dışı açıklama

Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

Son dakika... Hamas lideri Heniyye Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri Heniyye'nin son görüntüsü