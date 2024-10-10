Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria planı deşifre oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 370. gününde sürüyor.

HAMAS YURT DIŞI SORUMLUSU MEŞAL: AŞIRILIKÇI SİYONİST HÜKÜMETİN GÜNDEMİ BATI ŞERİA HALKINI ÜRDÜN'E SÜRMEK

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail hükümetinin gündeminin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırarak Filistinli sakinlerini Ürdün'e sürmek olduğunu söyledi.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Meşal, Katar'ın "Al Araby TV" kanalına verdiği demeçte, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mevcut İsrail hükümetinin "Ürdün'ü alternatif bir vatan olarak gördüğünü" belirten Meşal, "Aşırılıkçı siyonist hükümetin gündemi Batı Şeria'daki hakimiyetini sıkılaştırmak ve halkını Ürdün'e sürmek." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı'nın birinci yılına da değinerek, Filistin'deki direnişin Arap ulusal güvenliğini koruduğunu dile getiren Meşal, şöyle konuştu:

"İsrailliler, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya ve cezaevlerinde mahkumlara yönelik kötü muamelelere başlamak için Kubbet-üs-Sahra'da kırmızı inekleri (kurban) kesmek istiyorlardı. Aksa Tufanı, İsrail'in ve onun uygulamalarının reddedilişinin bir ifadesi olarak başlatıldı ve İsrail'in planları tersine çevrilmek istendi."

Meşal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de yeniden tesis edemediği caydırıcılık imajının bir kısmını yeniden kazanmak için Lübnan cephesine kaçtığını ve bir yıl boyunca hiçbir şey başaramadığını belirtti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:45 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir" tehdidine ilişkin yaptığı açıklamada "Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil" ifadelerini kullandı.

03:15 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail hükümetinin gündeminin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırarak Filistinli sakinlerini Ürdün'e sürmek olduğunu söyledi.

01:42 DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan, El-Avda ve Endonezya hastanelerindeki durumu kritik hastaları tahliye etmeye yönelik çabaların İsrail güçleri tarafından 2 gündür engellendiğini açıkladı. DSÖ'nün bölgede yaşanan sağlık krizinden "ciddi endişe duyduğunu" kaydeden Ghebreyesus, "İsrail'i kritik insani yardım misyonlarını kolaylaştırmaya ve ateşkes için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

01:13 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumunda, üye ülkeler Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekerken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) öneminin altını çizdi.

00:31 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ile iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri görüştü.

00:06 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'de saldırılardan kaçmaya çalışan Filistinli sivillere ateş etmesine ilişkin, "Doğruysa bu kabul edilemez." dedi.

00:01 Farklı ülkelerdeki 16 İslami sivil toplum kuruluşu, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmak için "seferberlik" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.