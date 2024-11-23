Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria planında ''Trump'' detayı! Uyardı: Savaş ilanı olur

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.

FİLİSTİNLİ UZMANDAN "İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK İÇİN TRUMP'I BEKLEDİĞİ" DEĞERLENDİRMESİ

Filistinli siyaset ve yerleşim politikaları uzmanı Cad İshak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "küçük bölgelere ayırma planını" uyguladığını ve tamamını ya da büyük bir kısmını ilhak etmek için ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ı beklediğini söyledi.

Kudüs Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü (ARIJ) Müdürü Cad İshak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da çatışmayı yönetmek değil, tamamen bitirmek için bir plan uyguladığını ve "C Bölgesi"nin yüzde 80'ini, Batı Şeria'nın ise toplamda yüzde 61'ini kontrol ettiğini belirtti.

Söz konusu planın, aşırı sağcı dini partiler tarafından hazırlandığını ve bu partilerin 2022'nin sonlarında Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan hükümetin koalisyon anlaşmalarında yer aldığını aktaran İshak, Batı Şeria'nın ilk planının, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Başbakan Netanyahu arasında yapılan anlaşmalara dayandığını dile getirdi.

Smotrich'in planı kapsamında Filistinlilere üç seçenek sunulduğunu aktaran İshak, bunların 'İsrail'e boyun eğmeleri, bölgeyi terk etmeleri (ki bu konuda İsrail, Filistinlilere yardımcı olacağını vadediyor) ve direnmeleri durumunda katledilmeleri' olduğunu ifade etti.

- "BATI ŞERİA'NIN İLHAK YILI"

Smotrich'in 2025'in "karar yılı" olacağını ve Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edileceğini duyurmasına ve "Batı Şeria'daki yerleşimin genetik yapısını değiştireceği" tehdidine değinen İshak, Netanyahu'nun bu açıklamadan önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştuğunu ve Batı Şeria haritasının yer almadığı bir harita gösterdiğini, tüm tarihi Filistin'i "İsrail toprağı" olarak sunduğunu da vurguladı.

İsrail, Batı Şeria'daki Filistin halkının yüzde 92'sini A ve B bölgelerine yerleştirdi, geri kalan C bölgesi ise yüzde 61'lik bir alanla İsrail'in kontrolü altına girdi ve burada tam kontrol sağlamak için adımlar atılmaya başlandı." diyen İshak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı. C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve (İsrailliler) bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladılar."

- "BATI ŞERİA'YI İLHAK PLANI SAVAŞ İLANIDIR"

İsrail'in "ilhak planını" "Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir savaş ilanı" olarak tanımlayan İshak, "Bu bir savaş suçu, çünkü Uluslararası Adalet ve Ceza Mahkemeleri, yerleşimlerin yasa dışı olduğunu açıkladı. 19 Temmuz'da Uluslararası Adalet Divanı, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduğunu ve işgal altındaki topraklarda bulunan İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini bildirdi" dedi.

İshak, mevcut İsrail hükümetinin "Filistin meselesini ortadan kaldırmaya ve Filistin kentlerini topraksız sakinlerin yaşadığı küçük yerleşim bölgelerine dönüştürmeye çalışmaya devam edeceğini ve gelecekte Filistinlilere dayatılacak şeyin de bu olacağını" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 11 Kasım'da, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürerek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da savunmuştu.

Netanyahu'nun Trump'ın zaferini beklediğini belirten İshak, çünkü "Trump'ın, ABD yönetimlerinin Filistinlilere gönderdiği mektuplarda yer alan Kudüs'ün tarihi statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmayacağına dair taahhütleri ilga eden kişi olduğunu hatırlattı.

Trump'ın "bu taahhütleri göz ardı ettiğini ve Kudüs'ü 2017'de İsrail'in ebedi başkenti ilan ederek, Kudüs'ün ilhakını duyurduğunu ve Doğu Kudüs'teki konsolosluğu iptal ederek, burayı ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğine dönüştürdüğünü aktaran İshak, Filistinlilerin Batı Şeria'da bölünmüş ve izole edilmiş topluluklar halinde kaldığına işaret ederek, Netanyahu'nun Trump'tan Batı Şeria'nın ilhakını kabul etmesini veya geniş bölgelerini ilhak etmeyi isteyeceğini söyledi.

İshak, "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı 'küçük bölgelere ayırma planını' uyguluyor. Tamamını ya da büyük bir kısmını ilhak etmek için ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı bekliyor."değerlendirmesinde bulundu.

Gazze konusunda ise İshak, Trump'ın damadı Jared Kushner'in "Gazze sahili çok iyi bir plaj olarak kabul ediliyor." derken söylediği şeyi destekleyebileceğini ve İsrail'in burayı ele geçirmesini destekleyebileceğini kaydetti.

Kudüs Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Cad İshak, "Gazze'de gasbedilmiş bölgeleri yeniden tesis etmek ve Gazze'yi İsrail'in yararına bir turizm beldesine dönüştürmek istiyorlar. Netanyahu'nun Trump'la anlaşarak aradığı şey bu." dedi.

"Netanyahu ve Trump'ı "umursamaz" olarak niteleyen İshak, Trump'ın "etrafını bir grup Siyonistin çevrelediğine" dikkati çekti.

- FİLİSTİN İÇİN KÜRESEL BİR HAREKET OLUŞTU

İshak'a göre, sorunun tek çözümü olan 1947'den bu yana Filistin halkına vadedilen ancak gerçekleşmeyen devletin kurulması olduğu konusunda küresel bir fikir birliği var.

"(BMGK'nin Filistin'i iki devlete bölmek için aldığı) 181 sayılı Bölünme Kararı'nı imzalayan ve İsrail'i tanıyanlardan beklenen, Filistinlilerin kendi geleceğini tayin etme hakkını ve 1967 sınırlarında kendi devletlerini kurma haklarını kabul etmeleridir." ifadesini kullanan İshak, mevcut küresel güç dengesinin Filistinlilerin lehine olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin, akademisyenlerin ve çok sayıda halkın öncülük ettiği, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını talep eden küresel bir hareket oluştuğunu belirten İshak, "Filistin egemenliğinin topraklarının tamamında ve özellikle C Bölgesi'nin tamamında olması ve gasbedilmiş toprakların Filistinlilere geri verilmesi" gerektiğini vurguladı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Bir yılı aşkın süredir şiddetli saldırıları ve karadan işgaliyle Gazze Şeridi'nde insani felakete yol açan İsrail, "uzun vadede kontrol uygulamaya hazırlık" amacıyla Gazze'yi bölmeyi, bölge halkını tecrit ve yerinden etmeyi amaçlayan siyasetinin parçası olarak kentleri birbirinden ayıran askeri koridorlar kurmaya devam ediyor.

Filistinli siyaset ve yerleşim politikaları uzmanı Cad İshak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "küçük bölgelere ayırma planını" uyguladığını ve tamamını ya da büyük bir kısmını ilhak etmek için ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ı beklediğini söyledi.

06:43 İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.

04:48 İsrail'in Filistin'in Gazze ve Han Yunus şehirlerine yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

01:07 Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesini, "devam eden suçlar ve kutsalları tehdit eden Yahudileştirme projeleri çerçevesinde yapılan ciddi bir ihlal" olarak niteledi.

00:50 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli şehit oldu, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.