Soykırımcı İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.



Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, soykırımcı İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise soykırımcı İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.



Soykırımcı İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.



SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Soykırımcı İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.