Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 287. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 16 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Ebu Şekyan ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun bombaladığı evde 8 Filistinlinin şehit olduğu ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Ebu Huseyin ailesine ait evin vurulduğu ifade edildi.

Evde en az 6 sivilin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, Gazze kentinde sivillerin sığındığı bir okula da hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıda 2 sivilin şehit olduğu aktarılan haberde İsrail'in Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'ne yönelik topçu atışlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerini de gece boyunca hedef aldığı belirtildi.

Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesinden birçok yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli şehit oldu, 89 bin 459 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi ve askeri üssünü katyuşa ve kendileri tarafından yapılan "Vabel" füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Tel Aviv'e gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından Lübnan hava sahasından giren "hava tehdidinin" etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail basını, Yemen'deki Husilerin, başkent Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemesinin, İsrail güvenlik kurumlarını "şoka uğrattığını" bildirdi.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıdaki insansız hava aracını (İHA) tespit ettiği ancak tehdit olarak algılanmadığı için imha etmediği bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının "tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına" yol açtığını belirtti.

Gazze'de atık sularda çocuk felcine neden olan virüs tespit edildiği ve bunun gerçek bir sağlık felaketinin habercisi olduğu belirtildi.

Ürdün ile Mısır, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla "dost ve kardeş" ülkelerle koordinasyon ve istişarelerin devam ettiğini bildirdi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını onaylaması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 576 Filistinli hayatını kaybetti.