Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 519 kişi şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 221. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 519 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 519 Filistinli hayatını kaybetti, 1163 Filistinli yaralandı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırılarında son 10 günde Gazze'de 519 Filistinli hayatını kaybederken, 1163 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 221 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 173'e, yaralı sayısı da 79 bin 61'e ulaştı.

Ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD, İsrail'den işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler (BM) aracına yapılan saldırıya karşı "gerekli adımları atması"nı beklediğini bildirdi.

Hollanda'daki bazı üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürerken Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüslerini 2 günlüğüne kapattığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 519 kişi hayatını kaybetti, 1163 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki halka, bölgeyi terk etmeleri için havadan broşürler atmasının ardından ailesiyle birlikte göçe hazırlanan 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Tala Şaat eşyalarını doldurduğu okul çantasını göstererek, "Bu çantayla okula gitmem gerekirdi ama şimdi onunla göç ediyorum." dedi.

BM'ye göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta yaklaşık 450 bin kişi zorla yerinden edildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 82 artarak 35 bin 173'e yükseldi.

05:40 İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 14 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

04:46 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları "ikiyüzlü" davranmakla suçladı.

03:05 Yunanistan'da Atina Üniversitesi öğrencileri, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla protesto düzenledi. Kampüste toplanan kalabalık Gazze'deki savaşa son verilmesi için çağrıda bulunurken bazı protestocular kamp kurdu.

01:58 Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Roeterseiland kampüsünde protesto düzenledi. Hollanda polisi üniversitenin bir binasına kamp kurup yerleşme eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Eylemlerin sonucunda üniversite, iki gün eğitime ara verme kararı aldı.

01:09 İngiltere'de Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin kampüslerde çadır kurarak düzenlediği gösterilere, başkent Londra'daki Queen Mary University of London da katıldı.

00:00 ABD'de Joe Biden yönetimi, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olduğuna inanmadığını" açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 620 askerinin öldüğünü duyurdu.