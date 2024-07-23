Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 93 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 291. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINDA 93 SİVİL ŞEHİT OLDU

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yanı sıra kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ve Cibaliya'ya yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 77 kişinin şehit olduğu, 200 kişinin yaralandığı, 30'dan fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğu aktarıldı.

- GAZZE VE CİBALİYE'DE 16 CAN KAYBI



İsrail ordusunun Gazze kenti ve Cibaliya bölgelerini hedef alan saldırılarında ise 16 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerin bombalandığı aktarılan haberde, Cibaliya kampını hedef alan saldırılarda 4 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kuzeydeki Gazze kentinde "el-Cemasi" ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentindeki es-Sabra Mahallesi'nde de bir evin hava saldırısına maruz kaldığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırıda 8 Filistinlinin şehit olduğu, bazı vatandaşların yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli şehit oldu, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cenaze olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini sağlayacak bir anlaşmanın olgunlaştığını söyledi.

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İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "(Gazze'deki) Bu katliama, tamamen haksız vahşete bir son verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hamas hareketi, Filistinli gruplar arasında Çin'de yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu bildirdi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 93 sivil öldü.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda en az 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

05:12 Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

04:53 ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği" sözünü verdi.

04:42 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.

01:55 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalan yerinden edilmiş Filistinlilere çadır gönderdiğini duyurdu.

00:59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki ilk yurt dışı ziyaretinde, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da 23 Temmuz'da planlanan görüşmesinin henüz netleşmediği bildirildi.

00:39 Ürdün, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" ilan etme kararını kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

00:00 İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra kenti hedef aldı. Saldırılarda 70 Filistinli şehit oldu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 983 Filistinli öldü, 89 bin 727 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.