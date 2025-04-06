Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 695'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 26 ölü, 113 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 297 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 695'e, yaralıların sayısının da 115 bin 338'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail güçlerinin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 695'e çıktı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi

ABD'de İsrail'in yardımıyla Filistin'e destek veren öğrenciler ve kişilere karşı jurnalcilik yapan siyonist organizasyon Betar US, antisiyonist Yahudileri de hedef alarak ülkeye girişlerinin yasaklanması için isimlerini İsrail hükümetine veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ının yetersiz beslendiğini ve tıbbi malzeme eksikliğinin tedavi olmalarını engellediğini belirtti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

06:37 ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi

03:52 İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentine saldırısında 5 Filistinli öldü

03:44 İsrail'de on binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminden saldırıları derhal durdurmasını istedi

03:31 Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi Truman'a bağlı bir ikmal gemisini balistik füze ile hedef aldığını açıkladı

03:29 İsrail basını, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını "garip ve mantıksız" şeklinde değerlendirdi

02:31 İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki İngiliz milletvekilini havalimanında alıkoyup ülkeye sokmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti

02:17 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru"ndan Refah kentine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu

02:08 İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenledikleri saldırılarla yarattıkları yıkımla övünerek, "Artık Refah olmayacak!" ifadesini kullandı

01:39 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

00:01 Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ciddi risk altında olduğu belirtildi