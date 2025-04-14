Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 983'e çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 118 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1613 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 233 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 983'e, yaralıların sayısının da 116 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı san 24 saatte 39 artarak 50 bin 983'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin yönetimine 2025-2027 yıllarında toplamda yaklaşık 1,6 milyar avro değerinde mali yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, Gazze Şeridi'nde çoğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı olmak üzere 400'den fazla okulu doğrudan hedef aldığı bildirildi

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönemeyeceği uyarısında bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'nin yeniden inşası için gerekli finansmanı toplamak amacıyla bağış platformu girişimi başlatacaklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki durumu "felaket" olarak nitelendirdi

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 10 Filistinliyi, "sağlık durumları kötü bir şekilde" serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in asker açığı konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimini uyardığı bildirildi

10:06 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

09:16 İsrail'de eski Mossad mensupları, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına katıldı

00:32 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarla yüz binlerce Filistinliyi bölgeden sürdüklerini açıkladı

00:01 Yemen'deki Husiler, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve bazı noktaları vurdu