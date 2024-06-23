Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 15 Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 261. gününde sürüyor.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filitinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınır yakınlarında yer alan İsrail ordusuna ait kışlanın vurulduğunu, ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde geçen kasım ayında İsrail tarafından alıkonan ve 18 Haziran'da da öldüğü duyurulan doktor İyad er-Rantisi'nin ailesi, doktorun şüpheli ölümünün soruşturulmasını talep ediyor

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı

03:46 İsrail, Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

02:27 İsrail'in Gazze'de 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

02:22 ABD: Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine "başarılı saldırı" iddiası doğru değil

02:15 İsrail polisi Tel Aviv'deki gösteride 3 protestocuyu gözaltına aldı

02:06 Husiler, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığını açıkladı



00:41 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı

00:14 İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

00:03 Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı: Refah'taki araçlarımızın yüzde 50'si çalışmıyor