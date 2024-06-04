Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 36 bin 550'ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 242. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİN 550'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550'ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda sürdürdüğü askeri varlığı reddettiklerinin altını çizerek, buranın askeri çatışma bölgesine dönüşmemesi gerektiğini söyledi

İsrail'de ana muhalefet lideri: Gazze'ye saldırıları sonlandırsa bile esir takası anlaşmasını destekliyorum

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı girişimin Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için bir yol haritası sağladığını belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, 8 polisin öldürüldüğü İsrail saldırısını kınadı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, "neredeyse hiç yakıt bulunmadığından" su arıtma tesislerinin kapandığını duyurdu.

İsrail ordusunun 2 gün önce karadan girdiği Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde sokaklarda ve enkazlar arasından 14 Filistinlinin cansız bedeni toplandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerce 500'den fazla Filistinlinin öldürülmesini kınayarak bu konuda "hesap verilebilirlik" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Filistin destekçileri tarafından "savaş suçlusu" sözleriyle protesto edildi.

İsrail heyetinin, 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası öneri taslağını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 647 Filistinli öldü

İsrail askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin devam ettiğini duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasında en önemli araçlardan biri haline gelen sosyal medya platformları ve teknoloji şirketleri son dönemde dezenformasyon yapan İsrailli hesapları kaldırmaya başladı.

ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisinin Hamas'a iletildiğini, resmi yanıt beklediklerini belirtti. Kirby, "Anlaşmayı kabul etmeleri gerekir" dedi.

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında konumunu güçlendirmek için bölgeye insani yardımların "bir veya iki ay" durdurulması gerektiğini öne sürdü

San Francisco'daki İsrail Konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisi gözaltına alındı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

06:11 Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

04:54 Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın İsrail savaş uçakları tarafından vurulması soncu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

04:06 İsrail ordusunun saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanan bir grup, İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle İsrail hükümeti karşıtı gösteri düzenledi.

03:29 Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi.

03:20 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) karar tasarısıyla destekleyeceğini duyurdu.

03:11 Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbet bırakılması talebiyle Savunma Bakanlığı önünde ve Batı Kudüs'te esir takası anlaşmasının yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

01:46 Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi.

00:34 ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı.

00:33 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde pek çok noktada İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.