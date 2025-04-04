Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 50 bin 609'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 86 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 287 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1249 Filistinlinin şehit olduğu, 3 bin 22 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 609'a, yaralıların sayısının 115 bin 63'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 86 artarak 50 bin 609'a çıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuğun naaşını alıkoydu.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu bir kadın ve çocuğu şehit oldu

İsrail ordusu gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisini bombaladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Filistin halkını yeniden göçe zorlayan tahliye uyarıları ve şiddetlendirdiği saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

02.35 ABD'nin başkenti Washington DC'de cumartesi düzenlenecek geniş çaplı katılım beklenen Gazze gösterisi öncesi Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

01.31 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in gerçek amacı esirlerin serbest kalmasını sağlamak değil, Filistin toprağı çalmak." dedi.

00.58 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu İsrail'in insani yardım ve sağlık çalışanları ile sivilleri öldürmesini kınarken, ABD tüm "şiddetin" sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

00.04 ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti. Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.