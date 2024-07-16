Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 49 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 284. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON 24 SAATTE FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 49 Filistinlinin şehit olduğu ve 69 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 284 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 49 Filistinlinin daha şehit olduğu, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 38 bin 713 ve yaralı sayısının 89 bin 166 olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Soykırımcı İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda şehit var

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı adaylarından İrene Montero, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in "Gazze'de yaptığı soykırıma suç ortağı" olduğunu, Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinden güneye göçe zorlanan Filistinliler, İsrail ordusunun devam eden saldırılarının yanı sıra kıtlık ve aşırı yüksek fiyatlar yüzünden zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Fetih ve Hamas heyetlerinin, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla 20 Temmuz'da Çin'de bir araya geleceği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 9 bin 241 öğrencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları aktivisti Helene Sejlert, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Güney Afrikalı, Belaruslu ve Rus sporculara yaptırım uygulayıp İsrail'e karşı bu yaptırımlara gerek görmemesini Batı dünyasının iki yüzlülüğü olarak değerlendirdi.

Kıbrıs adasında "egemen üs" statüsündeki iki İngiliz üssünün, bölgedeki çatışma ve operasyon durumlarında hem İngiltere hem de farklı Batılı ülkeler tarafından benzer amaçla kullanıldığı iddia edilirken, İngiltere bu iddiaları reddederek üslerin "askeri olmayan yapısı" bulunduğunu savunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılardan sonra ordu karargahında yapılan bütün güvenlik kabinesi toplantılarının ve savunmayla ilgili görüşmelerin kayda alınmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bire kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

02:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine 20 füze atıldığını bildirdi.

01:20 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin yeniden demirlemesine izin verilecek koşullar oluşmadığı için hala Aşdod Limanı'nda durduğunu açıkladı.

00:58 Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

00:01 İsrail medyasına göre ordu, Gazze'deki kayıplar sebebiyle ilk defa tank sıkıntısı çektiğini itiraf etti.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli şehit oldu, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.