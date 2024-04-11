Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bayramın ikinci gününde de devam ediyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 188. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzey bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu çıkan duman, Gazze kentinden görüntülendi.

İSRAİL'İN GAZZE'DE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 5 SİVİL ÖLDÜ

İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombalaması sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bazı noktaları bombardıman çemberine alarak yerle bir eden İsrail savaş uçakları, kamptaki Nü'n Nureyn Camisi ile Muaz bin Cebel Camisi'ni hedef aldı.

İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla bombaladığı Nuseyrat Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine karadan da tanklarla girdi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'ndaki evleri denizden bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ancak sayılarının belirlenemediği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 482 Filistinli öldürüldü, 76 bin 49 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'de savaş kabinesinin Hamas'la ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün toplanacağı belirtildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde bulunan el-Beşir Camisi'ne düzenlediği hava saldırısında bir çalışanının ağır yaralandığını duyurdu.

Almanya'da "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" partisinin milletvekilleri, hükümete İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davayla, İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin uyarılması ve İsrail'e giden bütün askeri yardımların kesilmesini amaçladıklarını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin ev ve aracını ateşe verdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzey bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu çıkan duman, Gazze kentinden görüntülendi.

İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 188 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırı ve ambargo devam ederken Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım malzemesi indirildi. Yardımların paraşütle inişi, Gazze kentinden görüntülendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zehra bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yineledi.

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarını ve torunlarını hedef almasının "sahadaki başarısızlığını doğruladığını" belirtti.

01:00 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı torunlarının Gazze Şeridi'nde öldürülmesinin, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.

00:14 Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

00:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararının tüm BM üyesi ülkelerce uygulanması gerektiğini söyledi.

00:00 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne denizaşırı ülkelerden ya da komşu Ürdün'den insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yeni bir geçiş noktası açacaklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.