Soykırımcı İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 228. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GECE BOYU GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ONLARCA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar, 228. gününde de devam ediyor.

Kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesinde Kehlut ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaraladı.

Güneydeki Han Yunus kentinde de Ebu Amir ve Ebu Tayr ailelerinin yaşadıkları evlerin hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail uçaklarının, Mısır-Gazze sınırında Engelliler Derneğinin arkasında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu da yaralananlar oldu. Sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması nedeniyle de onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 562 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 652 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, hükümet tarafından desteklenen "milisler" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı.

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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentinin yarısından fazlasını işgal ettiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından kaçarak Han Yunus'a sığınan Filistinliler, yıkılmış ve yakılmış Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşmek zorunda kalıyor.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca kişiyi öldürdü ve yaraladı.

ABD'nin, İsrail'i Gazze'nin güneyindeki Refah'a "kapsamlı bir kara saldırısı" düzenlememe konusunda ikna ettiği ve saldırının "daha sınırlı" olması için anlaştığı öne sürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım olmadığını" savunarak bu suçlamaları kabul etmediklerini söyledi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin "yeni alternatif yaklaşım" hususunda ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarında insani yardım için kurulan geçici iskele üzerinden bölgeye 569 ton yardım ulaştırıldığını duyurdu.

03:12 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

02:21 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki saldırıların "derhal durdurulmasının gerekliliğini" görüştüğünü duyurdu.

00:34 Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

00:25 Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerine ilişkin yakalama kararı başvurusunun eş zamanlı olmasının "yanlış bir denklem izlenimi" oluşturduğunu savundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.