Soykırımcı İsrail kana doymuyor! İHA ile hedef aldılar: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 302. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 6 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 6 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir çocuk şehit oldu.

Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde de İsrail savaş uçaklarının bombaladığı evde bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli şehit oldu, 91 bin 128 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:23 ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

04:58 Tunus'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması protesto edildi.

03:56 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli anne ve bebeği, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

03:31 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda el-Diya ailesinden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

02:03 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.

01:00 İsrail'in Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasını müzakere etmek üzere heyetini cumartesi ya da pazar günü Kahire'ye göndereceği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.