Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Hizbullah, 80 roketle İsrail'i hedef aldı İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının da 12 bin 360'a yükseldiği aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'a en az 8 hava saldırısı düzenledi Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.