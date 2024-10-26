Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Hizbullah, 80 roketle İsrail'i hedef aldı
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı kaydedildi.ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 653'E YÜKSELDİ
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının da 12 bin 360'a yükseldiği aktarıldı.
Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'a en az 8 hava saldırısı düzenledi
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.YÜZ BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
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Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.