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Dünya

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 516'ya yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 516'ya çıktı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 516'ya yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 35 kişinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516'ya, yaralı sayısının da 14 bin 929'a yükseldiği belirtildi.

İSRAİL YOĞUN HAVA SALDIRISI BAŞLATMIŞTI

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

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İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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