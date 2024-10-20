Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi! Yoğun saldırı ve sızma...

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği belirtildi.



Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.



Öte yandan İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneydeki Dahiye'nin Harat Hıreyk ile Hades mahallelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.



İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel'deki Et-Taraş Mahallesi'ni yüksek patlayıcılarla bubi tuzağı kurduktan sonra havaya uçurduğu ve Bint Cebel bölgesindeki Blida mezarlığını da buldozerle tahrip ettiği aktarıldı.

