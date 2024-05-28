Soykırımcı İsrail'in Refah katliamına sert tepki: Bu tür bir cezasızlık devam edemez

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 235. gününde sürüyor.

BM YETKİLİLERİ, İSRAİL'İN REFAH'TAKİ KAMPA YÖNELİK SALDIRISINI KINADI

Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, İsrail ordusunun hafta sonu Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Francis, Russel ve Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye son büyük saldırısıyla ilgili mesaj paylaştı.

BM Genel Kurul Başkanı Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü." diye yazdı.

"İsrail'i UAD'nin (Uluslararası Adalet Divanı) emirlerine uymaya çağırıyorum." ifadesine yer veren Francis, Gazze'de "siviller için güvenli bir yer kalmadığını" belirtirken saldırıların "durdurulması" çağrısında bulundu.

UNICEF Başkanı Russel da, aynı platformdaki paylaşımında, "Refah'ta bombalanan çadırlardan çıkan yanmış çocuk ve ailelerin görüntüleri hepimizi şok ediyor. Derme çatma çadırlarda barınan çocukların öldürüldüğü yönündeki haberler vicdana sığmaz." ifadelerine yer verdi.

Russel, "7 aydan fazla bir süredir, binlerce çocuğun ölmesine veya yaralanmasına neden olan bu trajediye tanık olduk." diye yazdı.

- "BU TÜR BİR CEZASIZLIK DEVAM EDEMEZ"



BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi." ifadelerini kullandı.

"Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Martin Griffiths, İsrail'in Gazze'ye yaptığı son saldırıyla ilgili yaptığı ikinci bir açıklamada, ifadelerini daha da sertleştirirken Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını "defalarca" söylediklerini hatırlattı.

BM'nin internet sayfasından paylaşılan açıklamada Griffiths, "Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Sonuçlarını dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırıda gördük." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa trajik bir hata mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti.

Buna hata demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır."

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

06:16 Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, İsrail ordusunun hafta sonu Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. "Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

01:07 İşgal altındaki Batı Şeria'nın el Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

01:00 Almanya'da İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

00:48 ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

00:24 Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

00:07 Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlendiği saldırıya tepki gösterdi.

00:01 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandığı ortaya çıktı.

00:00 Filistin yönetimi, 2005 yılında imzalanan anlaşma gereği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 286'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 635 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.