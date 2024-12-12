Soykırımcı İsrail'in saldırdığı Gazze'de korkunç tespit! Sayı 4 bini aştı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 433. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNE SON İKİ AYDA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 4 BİN KİŞİ ÖLDÜ YA DA KAYBOLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 aydan beri sürdürdüğü katliamlar sonucu 4 binden fazla Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı katliamlarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun 5 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıları sonucu ölen ve kaybolanların sayısının 4 bini aştığını aktaran Basal, İsrail'in bu süre zarfındaki saldırılarında 12 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

İsrail'in kuzeydeki katliamlarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Basal, İsrail'in uyguladığı sıkı ablukaya bağlı olarak malzeme ve yakıt tükendiği için sivil savunma çalışmalarının durma noktasına geldiğine işaret etti.

Sivil savunmaya ait 72 arama kurtarma aracından 40 tanesinin İsrail güçlerince vurulduğunu belirten Basal, geriye kalan araçların da kullanılabilecek durumda olmadığını kaydetti.

İsrail'in durdurulmayan savaşı sebebiyle Gazze'deki bir milyon Filistinlinin ölüm tehlikesi yaşadığına işaret eden Basal, Gazze'de bir felaket durumu olduğunu ve temel hizmetler için acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Basal, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması talebinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 aydan beri sürdürdüğü katliamlar sonucu 4 binden fazla Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun şekilde düzenlediği saldırı, kuşatma ve tehcir eylemlerine devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu yerleşim birimlerini havaya uçuruyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini ve ABD yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "dur" demeyerek büyük hata yaptığını söyledi.

01:44 İsrail'de, 7 Ekim 2023 saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, mecliste (Knesset) yapılan oylamada reddedildi.

01:31 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

01:21 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti.

00:14 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptıkları görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ve İngiltere'nin UNRWA'ya desteğini ele aldı.

00:00 İsrail'de 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonan 4 Filistinlinin İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sorgulanırken öldüğü belirlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli şehit oldu, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.