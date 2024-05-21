Soykırımcı İsrail'in saldırıları durmak bilmiyor! ''Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeler tükendi''

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 227. gününde sürüyor.

BM, İSRAİL'İN REFAH'TA YOĞUNLAŞAN SALDIRILARI NEDENİYLE DURUMUN HIZLA KÖTÜLEŞMESİNDEN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durum hakkında bilgi verdi.

İsrail'in son saldırılarıyla Refah'ta halihazırda kuşatılmış durumdaki halk için durumun giderek umutsuz ve tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Wennesland, "İsrail'in Refah ve çevresindeki operasyonları ve askeri manevraları yoğunlaştıkça, Refah'taki güvenlik durumu hızla kötüleşiyor." diye konuştu.

Wennesland, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığını belirterek, "Daha büyük ölçekli bir operasyon olasılığı da dahil olmak üzere mevcut gidişatın, insani yardım malzemelerinin girişini ve çaresiz sivillere güvenli dağıtımını artırma çabalarını daha da baltalayacağından derin endişe duyuyorum." dedi.

Mısır'da çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri için taraflara acilen yeniden müzakerelere dönme çağrısı yapan Wennesland, Gazze'de ateşkes sağlanamamasının ve Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyonun bölgesel gerilimleri artırması riskinden endişe duyduğunu belirtti.

Wennesland, geçen 7 aydaki yıkım ve sefaletin Filistinliler ve İsrailliler için artık çatışmaları sona erdirip iki devletli bir çözüm oluşturmak amacıyla uygulanabilir bir siyasi plana olan ihtiyacı pekiştirdiğine dikkati çekti.

- "GAZZE'DE OLUP BİTENİ ANLATACAK KELİMELER TÜKENİYOR"



Toplantıda konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da "Doğrusunu söylemek gerekirse Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeler tükeniyor. Biz bunu bir felaket, bir kabus, bir dünya cehennemi olarak anlattık. Bunların hepsi ve daha da kötüsü." ifadelerini kullandı.

Wosornu, Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle koşulların daha da kötüleştiğini belirterek, son iki haftada 800 binden fazla Filistinlinin Gazze içinde yer değiştirdiğini anlattı. Yerinden edilen Filistinlilerin korunması gerektiğini vurgulayan Wosornu, "İnsanların bu bölgelerdeki yeni alanlara vardıklarında karşılaştıkları durum ise korkunç. Mevcut altyapı son derece sınırlı, yeterli tuvalet, su noktası, drenaj ve barınak yok." diye konuştu.

"Gazze'de ölü, yaralı ve yıkımın bilançosu kesinlikle akıl almaz boyutlarda." diyen Wosornu, uluslararası insancıl hukuka göre Gazze'ye insani yardımların bir an önce hızlı ve engelsiz şekilde geçişinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:12 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 1'i eski tutuklu en az 11 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

02:21 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki saldırıların "derhal durdurulmasının gerekliliğini" görüştüğünü duyurdu.

00:34 Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

00:25 Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderlerine ilişkin yakalama kararı başvurusunun eş zamanlı olmasının "yanlış bir denklem izlenimi" oluşturduğunu savundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.