Soykırımcı İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 56 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 365 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500'e, yaralı sayısının da 133 bin 419'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait güçleri ve bir aracı hedef aldıklarını duyurdu.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 88 artarak, 56 bin 500'e yükseldi.

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artıran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların durdurulması için uluslararası toplumdan caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bir bedevi topluluğuna saldırdı, Kuzey Ağvar'da bir Filistinliye ait inek sürüsüne el koydu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları attı ve performansı izleyen kalabalık da sloganlara eşlik etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesini talep eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2025 yılı başından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarında yüzde 30'luk artış yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda biri 85 yaşında, 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı sıkı ablukanın minik kurbanlarından 22 aylık Şam Kıdeyh, akut yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımladı.

İsrail saldırılarının ağır insani krize yol açtığı Gazze Şeridi'nde, 1 yaş 10 aylık Filistinli bebek Şam Kadih hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sadece 4,5 kilogram ağırlığında olan Şam, ciddi derecede beslenme yetersizliği ve karaciğer büyümesi nedeniyle yaşamı tehdit altında. Bir ay önce babasını kaybeden minik Şam, annesiyle birlikte Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşıyor. Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle temel gıda ve ilaçlara ulaşamayan anne, tek evladı olan kızının yaşaması için uluslararası kamuoyuna seslenerek, bebeğin acilen yurt dışına sevk edilmesini istiyor. Şam, dokuz yıllık tedavi süreci ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişti.

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Depok kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail karşıtı sloganlar atan aktivistler, Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi.

01.13 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu ve bazı evleri yıktı.

00.46 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

00.42 İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

00.18 İsrail ordusunun, Gazze'de, Nuh Tufanı'nın geçtiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren broşürler dağıttığı belirtildi.

00.15 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız." dedi.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.