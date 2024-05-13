Soykırımcı İsrail'in saldırıları sürüyor! Şehit sayısı 35 bin 34'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 220. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 35 BİN 34'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e, yaralananların sayısı ise 78 bin 755'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Çoğu çocuk binlerce sivilin katledildiği saldırılar nedeniyle milyonlarca Filistinli de yerinden olurken, dünya seyretmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 63 Filistinlinin öldüğü, 114 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede 219 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 34'e, yaralı sayısının da 78 bin 755'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Japonya'daki Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine düzenlediği nükleer saldırılara benzeterek, İsrail'in de savaşı kazanmak için nükleer silah kullanma hakkı olduğunu ima etti

İsrail'de öldürülen askerler ve siviller için düzenlenen Anma Günü etkinliklerinde, İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktüğü bildirildi.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim'de başarısız olduklarını söyleyerek, saldırılar konusunda "önlenebilirdi" itirafında bulundu

Avustralya'nın iki büyük kenti Sydney ve Melbourne'da Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici, "Refah'a dokunma" sloganıyla İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Gazze Şeridi'nde güneydeki Refah kenti başta olmak üzere İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi

Gazze Şeridi'nde güneydeki Refah kenti başta olmak üzere İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34'e, yaralananların sayısı ise 78 bin 755'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırıları sürerken, Filistinliler bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısıyla birlikte daha da belirginleşen Tel Aviv ile ABD ilişkilerinde "gerginliğe rağmen köklü bir değişiklik" olmadığını savundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Batı Erez geçidinin açıldığını ve buradan onlarca insani yardım kamyonunun geçiş yaptığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Oxford Üniversitesinden yaklaşık 500 akademisyen, Gazzeli öğrenci ve akademisyenlere çevrim içi kaynaklarla eğitimlerinin açılmasını talep ederken, Orta Çağ edebiyatı araştırmacısı Rowan, "Özellikle çevrim içi eğitim, yerinden edilen Filistinlilerin internete veya bilgisayara ulaşabilirlerse ellerinde kalan tek fırsat." dedi.

ABD'de 1968 yılında Vietnam Savaşı ve ırkçılık karşıtı protestolarına ev sahipliği yapan Columbia Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Filistin'e destek gösterilerinin merkezi haline geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'ın silah bırakıp teslim olması ve İsrailli esirleri teslim etmesi halinde" Gazze Şeridi'ne saldırılarını bitireceklerini savunarak Hamas'ın Gazze Şeridi'nden sürgüne gitmesi seçeneğinin masada olduğunu ileri sürdü.

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'e silah sevkiyatını askıya alması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.

06:08 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.

05:59 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

00:31 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 138'i hemşire 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

00:29 Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Hamas heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde dile getirdiği talepler üzerinde hem halkın hem de Filistinli grupların uzlaşma sağladığını belirtti.

00:27 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çocukların, kadınların ve erkeklerin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü olaylar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in "bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde hareket etmediğini değerlendirmenin makul olduğunu" söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 620 askerinin öldüğünü duyurdu.