İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 338. gününde sürüyor.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 338 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralıların sayısının 94 bin 761'e yükseldiği kaydedildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.
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