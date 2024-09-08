İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 338. gününde sürüyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 338 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralıların sayısının 94 bin 761'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU MURSİ AİLESİNİN EVİNİ HEDEF ALDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırının, "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara verilen doğal bir tepki" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye, yaralıların sayısı ise 94 bin 761'e yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda son 48 saatte aralarında eski tutukluların da olduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıkmaya mecbur etti

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