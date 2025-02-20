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Dünya

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sayısı 48 bin 319'a yükseldi

İsrail'in 471 gün aralıksız devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sayısı 48 bin 319'a yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 22 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 319'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 749'a çıktığı kaydedildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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