Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için çağrı: Dünya buna kayıtsız kalamaz

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 435. gününde sürüyor.

UNICEF: GAZZE'DE ÇOCUKLAR GÜNLÜK OLARAK KAN DÖKÜLMESİNE MARUZ KALIRKEN, DÜNYA KAYITSIZ KALAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "(Gazze'de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

Russell, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Kampı'na dün düzenlenen saldırıda en az 8 çocuğun da aralarında bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin hava saldırılarında yaralandığını hatırlatan Russell, "Bu son şiddet olayı, son bir ay içinde Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısını 160'ın üzerine çıkardı. Bu, kasım ayı başından bu yana her gün ortalama 4 çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor." dedi.

Russell, Gazze'deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunu durdurma güçlerinin de bulunmadığını, diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödediklerini belirtti.

Son 14 ayda Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1,1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidi devam ederken insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlanmış olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gazze genelinde çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor ve bu durum yüz binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1,9 milyon insanı yerlerinden etti. Gazze'de güvenli bir alan yok ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çocuklar, yiyecek, temiz su, tıbbi malzeme ve sıcak giysiler gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde istikrarsızlık içinde yaşıyor. "

Önlenebilir hastalıkların hızla yayıldığına işaret eden Russell, binlerce çocuğun deri döküntüleri ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığını bildirdi.

Russell, "Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:58 Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, "(Gazze'de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

03:00 İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail-Filistin meselesinde "iki devletli çözümün" bir an önce gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

02:00 İsrail'in Gazze'de bir evi ve toplu halde duran Filistinlileri hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli şehit oldu, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.