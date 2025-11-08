İSTANBUL 22°C / 15°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'in saldırısında 7 Lübnanlı yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

8 Kasım 2025 Cumartesi 10:56
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda 7 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

