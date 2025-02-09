Soykırımcı İsrail'in vahşeti bir kez daha gün yüzüne çıktı! Takas öncesi işkence yapmışlar

İsrail askerlerinin, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda 62 yaşındaki Filistinli esir Cemal et-Tavil'i serbest bırakmadan önce "Yahudi düşmanlarına tehdit içeren" Tevrat'taki bir ayeti okutmaya zorladığı, bunu reddetmesi üzerine Tavil'e işkence yaptıkları belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 18 yıldan fazla süre tutuklu kalan Hamas'ın lider kadrosundan Şeyh Cemal et-Tavil, basına yansıyan görüntülerde, dün gerçekleşen esir takasının beşinci turu kapsamında serbest kalmadan önce şiddetli şekilde darbedildiğini açıkladı.

Serbest kaldıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir hastanede tedavi altına alınan Tavil, serbest bırakılmasından birkaç saat önce İsrail askerlerinin kendisine "Yahudi düşmanlarına" yönelik tehdit içeren Tevrat'taki, "Ebedi halk unutmayacak. Düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım. Onları yok edene kadar geri dönmeyeceğim." ayetini okutmaya çalıştıklarını, bunu reddettiğinde de darbettiklerini anlattı.

Esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç otobüsünden inmek için ayağa kalkamayan Tavil, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hamas'tan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, takas anlaşması kapsamında dün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarını gözetmeksizin onlara sistematik kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğu aktarılmıştı.

İSRAİL NETZARİM KORİDORU'NDAN ÇEKİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

İsrail ordusunun, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi.

Gazze'den yansıyan görüntülere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekildi. Filistinlilerin, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

İsrail ordusundan söz konusu gelişmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, AA muhabirine, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söylemişti.

- İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'Yİ KUZEY-GÜNEY HATTINDA AYIRAN NETZARİM "ÖLÜM" KORİDORU

İsrail ordusu Gazze'de kara işgaline başlamasının ardından Kasım 2023'te Gazze'nin ortasında denize uzanan bir hattı işgal ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridinde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden işgalinde bölgeyi kuzey-güney hattında ikiye ayıran koridorda 600 kadar yapıyı patlatarak yok etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını ve işgali artırması karşısında güneye göçe zorlanan Filistinliler, Netzarim Koridoru'nda İsrail namlusunun hedefinde güneye gitmek zorunda kalmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini giderek genişleten İsrail ordusunun, merkezdeki binaların patlatıldığı, tarım arazilerinin yok edildiği boş alan Netzarim Koridoru, 1,5 yıl içinde onlarca kilometrekareye yayılan Gazze'yi kuzey-güney diye ayıran bir işgal kantonu halini almıştı.

Filistinlilerin bu hat üzerinde güneye veya kuzeye geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansımıştı. Haaretz gazetesinin haberine göre Gazze'de işgali yürüten İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nu "ölüm alanı" olarak tanımlamış, buraya yaklaşanların hedef alındığını aktarmıştı. İsrail askerleri, hedef aldıkları ve öldürdükleri 200 Filsitinlinin arasında sadece 10'unun Hamas üyesi olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının altı haftalık birinci aşamasında İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi gerekiyordu.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

"KORİDORDAN ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI

İşgalci İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söyledi.

Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

HAMAS'IN ESİRLER HEYETİ FİLİSTİNLİ VE İSRAİLLİ ESİRLERE YÖNELİK "ÇİFTE STANDARDI" ELEŞTİRDİ

Hamas'a bağlı Esirler Heyeti, Filistinli ve İsrailli esirlere farklı muamele yapılmasını ve uluslararası toplumun bu konudaki çifte standardını kınadı.

Esirler Heyeti Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in, hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik suçlarını sürdürdüğü bir dönemde, esirler konusunda uygulanan uluslararası çifte standartların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nasır Ebu Humeyd başta olmak üzere onlarca Filistinli esirin İsrail hapishanelerinde kasıtlı tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiğine işaret edilerek, buna rağmen uluslararası toplumun harekete geçmediği, suçlular hakkında kınama veya hesap verme çağrısı yapılmadığı kaydedildi.

"Yüzlerce Filistinli tutuklu, yıllarca süren işkence ve kötü muamele nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak çökmüş, kalıcı sakatlıklarla işgal hapishanelerinden serbest bırakıldığında, uluslararası bir seferberlik ya da insan hakları kınaması yaşanmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, 3 İsrailli esirin biraz kilo kaybetmesinin basına yansımasıyla uluslararası toplumun suskunluğunu kırdığı eleştirisi yapıldı.

Açıklamada, sanki insanlığın mağdurun kimliğine göre şekillendiğine, mağdur sadece belli bir partiden olduğunda acı sayılıyormuş gibi bir tavır alındığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uluslararası ikiyüzlülük ve işgal devletinin suçlarına duyarsızlık, işgalcilere esirlerimize ve halkımıza yönelik ihlallerini sürdürmeleri için yeşil ışık yakıyor. İşgal devletinin hücreleri insan mezbahalarına dönerken bu gürültü neden koparılmadı? Filistinli esirler, yiyecek, ilaç ve en temel insan haklarından mahrum bırakılıp eski hallerinin gölgesi haline gelerek hapishanelerden çıktıklarında bu seferberlik neden başlamadı?

Bu suçlar karşısında sessiz kalmaya devam edilmesi daha fazla baskıya yol açacaktır. Zira Filistinli esirlerin hakları göz ardı edilecek bir konu değildir. Onların çektiği acılar uluslararası kurumların sessizliğiyle veya uluslararası toplumun işgalcilerle işbirliği yapmasıyla ortadan kaldırılmayacaktır."

Açıklamada, uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerine, "işbirliği ve tarafgirlik çemberinden çıkıp bu suçlarla mücadelede ahlaki ve yasal sorumluluklarını" üstlenme çağrısı yapıldı.

Hamas ile İsrail arasında dün gerçekleşen esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan 3 İsrailli esirin görüntülerinin basına yansımasıyla kilo kaybı yaşadıkları ve sağlık durumlarının iyi olmadığı yönünde eleştiriler yükselmişti.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı da İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sırasında 8 aylık hamile bir kadını ve karnındaki bebeği öldürdü, kocasını ise ağır şekilde yaraladı.

Hamas'a bağlı Esirler Heyeti, Filistinli ve İsrailli esirlere farklı muamele yapılmasını ve uluslararası toplumun bu konudaki çifte standardını kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını ele aldı.

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan çekilmeye hazırlanıyor.

İran, ABD yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) acil toplantıya çağırdı.

9 ŞUBAT 2025

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, ABD yönetiminin, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ülkelerinin tutumlarını yineledi.

Fas ve Irak, Gazze ve Batı Şeria'dan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini hedefleyen çağrıları reddederken, bu türden çağrıların "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" belirtti.

Tunus'ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntülerini paylaştı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip ettiği için eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen Hamas'ı yok edeceklerini ileri sürdü.

Tüneldeki görüntüler paylaşıldı

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