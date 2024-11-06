İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 397. gününde sürüyor.

İSRAİL BASINI, İSRAİL ORDUSUNUN ÖLDÜRÜLEN HAMAS MENSUPLARININ SAYISINI MANİPÜLE ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail basınında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüklerini öne sürdükleri Hamas mensuplarının sayısını manipüle ettiği savunuldu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Temmuz ayında 17 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü açıkladığı belirtildi.

Haberde, Temmuz ayından bu yana Hamas mensuplarından ölenlere ilişkin yapılan açıklamalardaki sayılar toplandığında ölenlerin sayısının 18-19 bine yükselmesi gerekirken, İsrail ordusu kaynaklarının bu sayının yaklaşık 15 bin olduğunu kaydettiği aktarıldı.

"Son dört ayda 3 bin ila 4 bin Hamas mensubu nasıl hayata döndü?" sorusu sorulan haberde, İsrail ordusunun ve hükümetin ilk kez Hamas ölümlerine ilişkin istatistikleri geri çekmek zorunda kalmadığı vurgulandı.

Haberde, "1 Şubat'a kadar askeri yetkililer, İsrail'in yaklaşık 10 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu da 12 Şubat'ta ordunun 12 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü kaydetti. Birçok askeri kaynak bu sayının yaklaşık 10 bin olduğunu söylese de, birkaç gün içinde ordu, Netanyahu'nun açıkladığı rakama uyacak şekilde bilançoyu değiştirdi." ifadelerine yer verildi.

"İsrail ve ordusu temennilere dayanmayan, gerçekçi rakamlar olmadan savaşın geleceği ve Hamas'ı hezimete uğratmanın ne kadar zaman alacağı konusunda nasıl değerlendirme yapabilir?" sorusu yöneltilen haberde, Hamas mensuplarından ölenlerin sayısındaki artışın bir noktada "psikolojik savaşın" bir parçası olabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Hamas mensuplarından ölenlerin sayılarına ilişkin kapsamlı incelemelerin devam etmesinin yalnızca ordunun güvenilirliği hakkında şüpheler uyandırmakla kalmayıp, ölen sivillerin sayısını da ortaya koyduğu" kaydedildi.

Gazete, bu rakamlar ışığında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43 bin ise bunlardan 25 ila 30 bininin sivil olduğuna dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

04:53 Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

02:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Yisrael Katz, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim" dedi.

00:20 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah semtine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların ve yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Gazze kentinde bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

00:15 İsrail basını, İsrail ordusunun öldürülen Hamas mensuplarının sayısını manipüle ettiğini yazdı. "Son dört ayda 3 bin ila 4 bin Hamas mensubu nasıl hayata döndü?" sorusu sorulan haberde, İsrail ordusunun ve hükümetin ilk kez Hamas ölümlerine ilişkin istatistikleri geri çekmek zorunda kalmadığı vurgulandı.

00:08 İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı altında tutuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'deki seçim sonuçlarının kendileri için bir değişiklik oluşturmayacağını düşünüyor.

00:05 İsrail polisinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerine ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirilirken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi bunun kendilerine yönelik olduğunu savundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.