İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in zulmü bitmiyor! Yakınlarının şehit olduğunu aylar sonra öğreniyorlar
Dünya

Soykırımcı İsrail'in zulmü bitmiyor! Yakınlarının şehit olduğunu aylar sonra öğreniyorlar

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 394 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce tutuklunun akrabalarını kaybettiği bilgisini aylar sonra aldığını belirterek, bunun sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

3 Kasım 2024 Pazar 08:50 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in zulmü bitmiyor! Yakınlarının şehit olduğunu aylar sonra öğreniyorlar
ABONE OL

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 394. gününde sürüyor.

FİLİSTİNLİ HEYET: İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ BİNLERCE KİŞİ YAKINLARININ KAYBINI AYLAR SONRA ÖĞRENİYOR

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklu, akrabalarını kaybettiği haberini aylar sonra alıyor. Bunların başında da Gazze'den tutuklu olanlar geliyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin, akrabalarına veda etmekten mahrum bırakıldıklarına dikkat çekilen açıklamada, bu adımın İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:05 İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı

00:56 İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu

00:01 Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce tutuklunun akrabalarını kaybettiği bilgisini aylar sonra aldığını belirterek, bunun sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.