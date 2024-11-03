Soykırımcı İsrail'in zulmü bitmiyor! Yakınlarının şehit olduğunu aylar sonra öğreniyorlar

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 394. gününde sürüyor.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklu, akrabalarını kaybettiği haberini aylar sonra alıyor. Bunların başında da Gazze'den tutuklu olanlar geliyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin, akrabalarına veda etmekten mahrum bırakıldıklarına dikkat çekilen açıklamada, bu adımın İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:05 İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı

00:56 İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu

00:01 Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce tutuklunun akrabalarını kaybettiği bilgisini aylar sonra aldığını belirterek, bunun sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti