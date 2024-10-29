Soykırımcı İsrailli Bakan'dan 'Filistinlilere sürgün' tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, İsrail'e karşı eylemde bulunan Arap vatandaşları sürgün etme yönünde yasa tasarısı için Meclis'te toplanan komitede konuştu.
İsrail parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, toplantı sırasında yasa tasarısına itiraz etmesi nedeniyle Ben-Gvir'in sözlü saldırısına maruz kaldı.
Cassif'i "terörü desteklemekle suçlayan" Ben-Gvir, "Meclis'te Arap milletvekillerin olmaması gerekiyor. Maalesef terörist ailelerin temsilcisi Ahmed et-Tıybi, eylem yapanların ailelerini sürgün etmeye dair yasa tasarısının tartışıldığı oturuma katılmadı." dedi.
İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.