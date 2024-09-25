İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut'un birçok bölgesinde duyuldu.

Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.

Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.

İsrail'in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah'ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

06:08 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmada bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

03:38 Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınamak için gösteri düzenledi.

02:33 Hizbullah, "İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hedef aldığını açıkladığı" İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğünü duyurdu.

02:22 Tunus'ta onlarca kişi, İsrail'in devam eden saldırılarına karşı "Lübnan direnişiyle" dayanışmak için gösteri yaptı.

02:00 Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.

01:52 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının olası tahliyesine destek için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceklerini duyurdu.

01:47 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan konusunda en büyük güçlüğün bir şekilde ateşkese ulaşmak ve gerilimi azaltmak olduğunu belirterek, geniş çaplı bir savaşın hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

01:20 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

00:22 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

- İSRAİL LÜBNAN'DA 558 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

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