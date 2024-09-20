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Dünya

Soykırımcı Netanyahu, ABD'ye yapacağı ziyaretin süresini kısalttı

Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gelecek hafta New York'a yapacağı 5 günlük ziyareti bir gün kısaltma kararı aldı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu, ABD'ye yapacağı ziyaretin süresini kısalttı
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Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Hizbullah ile yaşanan gerelim nedeniyle BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyaretin süresini kısaltacağı belirtildi.

Netanyahu'nun daha önce 5 gün olarak planlanan ziyaretinin 4 güne düşürüleceği ifade edildi.

İsrail Başbakanı'nın 25 Eylül'de ABD'ye hareket edeceği ve 27 Eylül'de de BM Genel Kurulu'na hitap edeceği kaydedildi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı.

- LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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