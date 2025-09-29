İsrail basınına göre, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, ABD'yi ziyaret eden soykırımcı Netanyahu, Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısı için özür diledi.

Soykırımcı Netanyahu'nun hava saldırısında Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesi ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardı.

KATAR, ÖZRÜ DOĞRULADI

Katar, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilediğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüştüğü toplantı sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in Katar topraklarını hedef alan saldırısı dolayısıyla Katar tarafından özür dilediği ve gelecekte Katar topraklarını hedef almayacaklarına dair söz verdiği kaydedildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin ise saldırının tekrarlanmaması gerektiğini dile getirerek, ülkesinin güvenliğine yönelik her türlü ihlalin kabul edilemez olduğunu ilettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Katar'ın bölgesel ve uluslararası meselelerdeki yapıcı rolüne işaret ederek Doha yönetiminin çabalarını takdir ettiği belirtildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin ise, ABD'nin arabuluculuk girişimlerine teşekkür ederken, uluslararası toplumun bölgedeki istikrarı tehdit eden ihlallere karşı daha kararlı tutum alması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, soykırımcı Netanyahu'nun özrünün ardından, Katar'ın Trump'ın girişimi çerçevesinde Gazze'deki savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalara katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Soykırımcı İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.