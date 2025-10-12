İSTANBUL 17°C / 12°C
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze tehdidi... ''Saldırılar henüz bitmedi''

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İsrail'in saldırılarının bitmediğini' ima ederek, 'bazı düşmanlarının tekrar saldırmak için toparlanmaya çalıştığını' savundu.

12 Ekim 2025 Pazar 23:11
Soykırımcı Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail toplumundaki iç tartışma ve ayrışmanın farkında olduğunu, bunu geride bırakmak gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı.

Soykırımcı Netanyahu, İsrail ordusunun işinin ve saldırıların bitmediğini savunarak, "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne süren soykırımcı Netanyahu, "bunların bir sonucu olarak büyük fırsatların ortaya çıktığını ve bunlardan yararlanacaklarını" belirtti.

