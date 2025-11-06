İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1174
  • EURO
    48,6775
  • ALTIN
    5393.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı Netanyahu'dan 'Türkiye' mesajı: Son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan 'Türkiye' mesajı: Son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler

Gazze'de 60 binden fazla sivilin katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Gazze'deki soykırımı görmezden gelen Netanyahu, Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini belirterek, 'İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler' dedi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 18:29 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu'dan 'Türkiye' mesajı: Son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler
ABONE OL

Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu.

"ÇOK DÜŞMANCA BİR TUTUM İÇİNDELER"

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.