Soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk davasında ifade vereceği duruşma iptal edildi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan Başbakan Netanyahu'ya duruşma esnasında bilgilendirme notu iletilmesinin ardından oturuma ara verildi. Netanyahu, "davayla ilgisi olmadığı anlaşılan" söz konusu bilgilendirme notuyla ilgilenmek üzere kısa bir süreliğine mahkeme salonundan ayrıldı.

Netanyahu ve avukatları daha sonra mahkemeden yarın görülecek duruşmayı iptal etmesi talebinde bulundu. İptal gerekçesini savcılığın itirazına rağmen kapalı oturumla açıklamakta ısrar eden Netanyahu, "Devlet işleriyle uğraşıyoruz. Burada çok fazla insan var ve bu insanların telefonu var." ifadesini kullandı. Netanyahu, savcıya hitaben de "Hiçbir fikriniz olmayan bir şeye itiraz ediyorsunuz." dedi.

"Şiddetle kınıyoruz" Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya bakan Hakim Rivka Friedman-Feldman, talebi kabul ederek, "olağanüstü koşullar" nedeniyle yarın görülecek duruşmayı iptal etti.

Bu arada, Netanyahu'nun avukatları, savcı ve hakimler arasında yapılan kapalı oturumun ardından karar açıklanırken, "olağanüstü koşulların" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Katil Netanyahu'yu korku sardı! UCM'nin tutuklama kararına resmen itiraz etti Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.