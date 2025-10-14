Times Of Israel gazetesinin haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşması gereğince yarın açılması gereken Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı tutulacağı aktarıldı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı açmamaya gerekçe olarak, Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi gösterdiği açıklandı.

İsrailli esirlerin cesetlerin yerlerinin belli olmaması nedeniyle teslimi gecikirken, İsrail'in bu duruma karşılık Refah Sınır Kapısı'nı açmayarak Hamas'a "yaptırım uyguladığı" ifade edildi.

İsrail'in sözkonusu yaptırımlar kapsamında, Gazze'ye yardımları da sınırlandıracağı kaydedildi.

Hamas, esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 44 artarak 67 bin 913'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38'i enkaz altından çıkartılan 44 ölü ve 24 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 913'e, yaralıların sayısının 170 bin 134'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.