Dünya

Soykırımcıdan Suriye'de işgal! Kuneytra'ya giriş-çıkışlar engellendi

Soykırımcı İsrail ordusu, Kuneytra ilinde işgal ettiği yerleşim yerlerinde sivillerin giriş ve çıkışlarını engelleyerek kontrol noktası kurdu.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Soykırımcıdan Suriye'de işgal! Kuneytra'ya giriş-çıkışlar engellendi
Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir birlik, Kuneytra'nın Ebu Gara köyü ile Suveyse köyü arasında kontrol noktası kurarak giriş ve çıkışları engelledi.

Haberde, İsrail'in dün Kuneytra kırsalındaki Samdaniyye ve Muşeyrife köylerine de girdiği hatırlatıldı.

Bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bariyerler, bölgeye erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor.

İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı, uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

