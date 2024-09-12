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Dünya

Soykırımcıları köşeye sıkıştıracak gelişme! ABD'de Biden'a 'Ayşenur Eygi' çağrısı

ABD'li Senatör Patty Murray ile Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin 'ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma' çağrısında bulundu.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Soykırımcıları köşeye sıkıştıracak gelişme! ABD'de Biden'a 'Ayşenur Eygi' çağrısı
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jayapal, Senatör Murray ile birlikte imza koydukları mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Murray ile Jayapal'ın, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, Eygi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Eygi'nin yaşadığı Washington eyaletinin Kongre'deki temsilcileri olan iki isim, ortak mektupta, İsrail'in yaptığı soruşturmayı yeterli bulmadıklarını kaydederek, "Bundan dolayı FBI öncülüğünde acil, şeffaf, muteber, kapsamlı ve bağımsız bir ABD soruşturması talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

İki Kongre üyesi, ABD öncülüğündeki bağımsız soruşturma sonuçlarının açık bir şekilde belgelendirilmesini ve Eygi'nin ailesine yazılı olarak sunulmasını da talep etti.

Daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen diğer Amerikan vatandaşlarının da isimlerini anan Jayapal ile Murray, 2003 yılında öldürülen Rachel Corrie'nin de Washington eyaletinde yaşadığını ve haksız ve sebepsiz yere öldürüldüğünü vurguladı.

Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İşgalci İsrail'den Ayşenur Eygi itirafı

Biden'dan İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi hakkında açıklama

Biden'dan Ayşenur Ezgi Eygi yalanı
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