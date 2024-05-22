Soykırımcıların Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 229. gününde sürüyor.

KASSAM TUGAYLARI, GAZZE'DE 5 İSRAİL TANKINI HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Yasin-105" roketleriyle İsrail ordusuna ait 3 "Merkava" tipi tankı hedef aldıkları belirtildi.

Cibaliya'da İsrail askerlerinin anti-personel mayını ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusuna ait bir tankın patlayıcılarla, İsrail ordusuna ait araç ve İsrail askerlerinin havan mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde bir İsrail tankının imha edildiği, Ömer Bin Hattap Camisi çevresinde 5 İsrail askerinin el bombasıyla yakın mesafeden hedef alındığı ifade edildi.

El-Beşir Camisi yakınında çok sayıda İsrail askerinin patlayıcılarla hedef alındığı ve ölenler ile yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, bir evin içinde gizlenen İsrail askerlerinin anti-personel mühimmatıyla vurulduğu kaydedildi.

Refah kentinde, İsrail askerlerinin "karargahının" havan mermisiyle vurulduğu ve Gazze kentindeki Netzarim koridorunda bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki taraf, 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı bir İsrail savaşıyla karşı karşıya olan Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeler ile İsrail'in saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bağımsız Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabaları desteklemek için gösterilen gayreti ele aldı.

00:59 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrailli silah firmalarının 17-21 Haziran'da düzenlenecek uluslararası Eurosatory Fuarı'na katılmalarının engellenmesi talebiyle gösteri yaptı.

00:14 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Gazze'ye kurulan yüzen iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

00:13 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarının durması sonrası birçok ülkenin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasında ve yönetiminde rol alabileceğini söyledi.

00:01 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 5 tankı hedef aldıklarını açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 513 Filistinli hayatını kaybetti.